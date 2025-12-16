HR-эксперт рассказал, кого коснутся сокращения и где искать работу в 2026 году

Среднее время поиска работы для офисного специалиста составляет около пяти с половиной месяцев.

В 2026 году на российском рынке труда прогнозируется волна сокращений, о чём сообщила руководитель информационного отдела профсоюза "Новый труд" Мария Коледа. По её словам, под угрозой увольнения находятся высокооплачиваемые специалисты с большим опытом, чьи функции могут быть автоматизированы, а также сотрудники, не оказывающие значительного влияния на результаты компании.

О переизбытке кадров в определённых позициях изданию "Вечерний Санкт-Петербург" рассказал HR-эксперт и руководитель международного кадрового агентства АМАЛКО Гарри Мурадян. Он отметил, что сейчас наблюдается избыток таких специалистов, как операторы кол-центров, копирайтеры, СММ-щики, видеографы и юристы общей практики. Это связано с закрытием многих малых и средних предприятий, что приводит к увеличению числа соискателей на рынке труда. В результате работодатели начинают оптимизировать штат и снижать зарплаты, что приводит к депмпингу.

Мурадян также подчеркнул, что среднее время поиска работы для офисного специалиста составляет около пяти с половиной месяцев. Он советует искать новую работу, пока есть текущая, и развивать связи с HR-специалистами и карьерными консультантами. Кроме того, он рекомендует осваивать новые навыки, включая работу с нейросетями, чтобы оставаться востребованным.

В то же время в некоторых сферах наблюдается дефицит сотрудников. Это касается строительства, промышленности и складской логистики. В частности, не хватает сварщиков, электриков, монтажников и других специалистов.

Эксперт также отметил, что изменения на рынке труда связаны с развитием искусственного интеллекта. Ожидается, что нагрузка на сотрудников возрастёт, а зарплаты останутся на прежнем уровне. Внедрение нейросетей приведёт к тому, что работодатели будут ожидать от работников выполнения большего объёма задач за то же время. Однако в краткосрочной перспективе специалисты, умеющие работать с нейросетями, будут востребованы и могут рассчитывать на повышение зарплаты.

Ранее петербуржцы назвали профессии с неоправданно высокими зарплатами.

Фото: Piter.TV