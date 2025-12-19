Владимир Путин созвонился с Си Цзиньпином: мнение экспертов

Президент России отметил, что товарооборот уже три года держится выше отметки $200 млрд, а его собеседник заявил, что странам пора приступить к созданию "нового грандиозного плана развития" Москвы и Пекина.

Владимир Путин созвонился с Си Цзиньпином по видеосвязи. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", стороны обменялись позитивными оценками развития взаимоотношений двух стран. Президент России отметил, что товарооборот уже три года держится выше отметки $200 млрд, а его собеседник заявил, что странам пора приступить к созданию "нового грандиозного плана развития" Москвы и Пекина.

Телеграмеры уверены, что подобные видеовстречи – после российского Нового года и в канун Китайского – давно стали традицией двух лидеров. Это является не только проявлением дружеских отношений, но и важности, которые они уделяют частым контактам: они помогают сверить часы по многим вопросам, а также публично продемонстрировать, что вопреки желаниям и надеждам некоторых, отношения двух стран только крепнут.

Что касается инициативы о "грандиозном плане", то звучит она интригующе, хоть и по-восточному цветасто. Промежуточный план – достичь товарооборота в $300 млрд уже есть, значит, в уме что-то более значительное. В условиях, когда США силой перекраивают мировую торговлю и зоны влияния, прямо говоря, что Китая – главный соперник, сторонам разумно и дальше укреплять отношения. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали выступление Путина на первом в 2026 году совещании по экономическим вопросам.

Фото: официальный сайт президента России