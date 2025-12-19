Эксперты прокомментировали выступление Путина на первом совещании по экономическим вопросам 2026

Телеграмеры отметили слова президента о приоритетности повышения производительности труда.

Из выступления президента на первом совещании по экономическим вопросам в 2026 году эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили слова президента о приоритетности повышения производительности труда. По их мнению, это единственный вариант в условиях демографической ямы, необходимости снижать миграционную нагрузку на общество и критической необходимости повышать конкурентоспособность экономики в целом.

При этом предпосылки есть, во многом благодаря санкционному давлению, отметили телеграмеры. Те результаты, которые уже получены в части импортозамещения, позволяют резко расширить использование робототехники, в том числе отечественного производства, позволяющей существенно сократить нагрузку на людей как в промышленности, так и в сфере услуг.

Такой период ускоренной модернизации мы в принципе уже проходили дважды – в 19 веке в ходе промышленного переворота, когда по итогам великих реформ Александра II в России начался бурный рост промышленности в целом, и в 20м, в ходе советской индустриализации, когда СССР буквально за 10 лет совершил скачок от аграрно-индустриальной страны разоренной гражданской войной в топ-3 мировых промышленных лидеров. Сейчас проблема не сводится к одной лишь промышленности – новый виток развития техники коснется всех отраслей экономики. И задача государства –

создать условия для этого витка. Telegram-канал "Мейстер"

Орешкин: домашние задания потеряли смысл из-за использования ИИ.

