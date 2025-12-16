Полет над Кавказом и прогулка по Тарханам: в Петербурге создали необычное VR-путешествие по жизни Лермонтова

В Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова запустили необычный цифровой проект, который позволяет оказаться внутри биографии знаменитого поэта.

В Санкт-Петербурге появился новый способ познакомиться с русской литературой. В Лермонтовской гостиной Центральной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова начали проводить сеансы виртуального путешествия, посвященного жизни и творчеству поэта.

Надев VR-очки и наушники, участники оказываются в пространстве, где история перестает быть страницами из книги. За 50 минут можно побывать сразу в нескольких локациях, которые сыграли важную роль в жизни поэта. Посетители могут совершить VR-полет над горами Кавказа, заглянуть в усадьбу Тарханы, оказаться в петербургской тюрьме 19 века и посетить кабинет Андрея Краевского, в котором он занимался популяризацией творчества Лермонтова. Также посетители могут совершить полет в космос и своими глазами увидеть астероид главного пояса, который был назван в честь Михаила Юрьевича Лермонтова.

Это не игра, а именно путешествие. Здесь можно взаимодействовать с предметами, книгами, картинами, но главная задача не выполнить задание, а погрузиться в атмосферу и историю. Ты буквально оказываешься в тех местах, которые были важны для Лермонтова. Марина Урусова, заведующая сектором "Лермонтов: наследие"

Сценарий путешествия основан на архивных документах, письмах и воспоминаниях современников поэта. Благодаря этому создатели стремились показать не только автора стихов из школьной программы, но и живого человека со своими увлечениями, кругом общения и событиями.

Это был первый такой опыт. Мы нигде не могли посмотреть, как это работает у других, потому что до нас никто не делал ничего подобного, поэтому фактически создавали все с нуля. Проект получился достаточно удачным и может стать отправной точкой для новых идей. Марина Урусова, заведующая сектором "Лермонтов: наследие"

После завершения тестового периода виртуальное путешествие останется частью работы библиотеки. В будущем его создатели не исключают появления новых маршрутов и проектов.

В настоящее время проект работает в пробном режиме. С 15 июня посетить виртуальное путешествие смогут все желающие по предварительной записи.

Материал подготовила Анастасия Сорокина для Piter.TV

Фото: Piter.TV