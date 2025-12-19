  1. Главная
Орешкин: домашние задания потеряли смысл из-за использования ИИ
Сегодня, 12:04
108
Авторы поста отметили, что на семинаре, при условии, если телефоны будут изъяты, а сам ученик не готов, никакой ИИ не поможет.

Замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил в ходе выступления на открытии "Январских экспертных диалогов", что современные дети активно используют искусственный интеллект для решения домашних заданий, поэтому они утратили смысл. Как подчеркнули эксперты Telegram-канала "Мейстер", наиболее профессиональные учителя еще в советскую пору начинали давать школьникам свой предмет не в формате "урок - домашка", с периодическими контрольными, а в формате "лекция - семинар". 

Авторы поста отметили, что на семинаре, при условии, если телефоны будут изъяты, а сам ученик не готов, никакой ИИ не поможет. Даже с телефоном будет непросто, поскольку зачитать материал с экрана будет нельзя. 

Но это требует уже куда более серьезного отношения к предмету у учителей, которым надо читать внятный лекционный курс так, чтобы у детей что-то отложилось. Ну и значение контрольных, конечно, повышается.

Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Вконтакте / Национальный центр "Россия"

