В ОАЭ планируется открыть российский университет, а также молодежный научный парк под эгидой центра "Сириус", заявил Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. На новость обратили внимание авторы Telegram-канала "Мейстер".

Как отметили эксперты, образование – один из лучших инструментов "мягкой силы", кузница кадров для сотрудничества между странами. С коллективным Западом после украинского кризиса образовательные мосты разрушены – закрылся единственный филиал МГУ в Словении, а завязанные на Россию учебные программы находятся под давлением. Даже в Японии, которая к Западу относится лишь в плане геополитической ориентации, закрывается филиал ДВФУ, уточнили телеграмеры.

Недружественными странами, к счастью, мир не ограничивается, поэтому логично, что вслед за торговым разворотом на Восток идет и гуманитарный. ОАЭ – дружественная нам страна, член БРИКС и важный торговый посредник, поэтому всестороннее укрепление связей можно лишь поприветствовать – нашему сотрудничеству есть куда расти в самых разных сферах. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: официальный сайт президента РФ