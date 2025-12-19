  1. Главная
Эксперты прокомментировали соглашение Индии и ЕС о свободной торговле
Сегодня, 12:04
В перспективе это означает снижение зависимости от США, ведь торговля – важный фактор во взаимоотношении государств.

Индия и ЕС подготовили соглашение о свободной торговле. Оно обширно и включает постепенный отказ от пошлин или их снижение по широкому ряду товарных позиций от с/х до машиностроения и IT. Как отмечают авторы Telegram-канала "Мейстер", это событие интересно тем, что агрессивная тарифная политика Трампа против союзников (ЕС) и нейтралов (Индия) выступает катализатором развития торговых связей санкционируемых стран. 

Эксперты отмечают, что ЕС не мог 25 лет договориться о зоне свободной торговли с МЕРКОСУР и 20 лет – с Индией, и наконец смог. В перспективе это означает снижение зависимости от США, ведь торговля – важный фактор во взаимоотношении государств.

Чем это все обернется для ЕС пока непонятно: энергокризис привел к падению его конкурентоспособности, в отличие от Индии, процветающей на углеводородах из России. Важнее, впрочем, что рисков для российской торговли с Нью-Дели не видно: по нашим главным экспортным позициям ЕС нам не конкурент. А том же машиностроении пошлины для ЕС будут постепенно убираться в течение десяти лет. Да и там скорее важен не размер пошлины, а межгосударственные связи и готовность участвовать в местном импортозамещении, с чем Москва справляется. Примером чему может служить завод "Трансмашхолдинга" по созданию поездов для индийской железной дороги.

