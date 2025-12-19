Эксперты прокомментировали встречу Путина с Бегловым и Дрозденко

Рабочие беседы велись в один день, но были довольно разными по содержанию и тону.

Накануне годовщины снятия блокады 26 января Владимир Путин встретился в Петербурге с главами двух регионов: губернатором Северной столицы Александром Бегловым и губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Как уточнили эксперты Telegram-канала "Мейстер", две рабочие беседы велись в один день, но были довольно разными по содержанию и тону.

Так, Беглов рассказывал о строительстве мостов, новых станций метро и участии города в мегапроектах, завершив доклад фразой "проблем нет, все под контролем". Дрозденко больше говорил о создании контура защиты региона от атак вражеских БПЛА, о системе реабилитации участников СВО и прямо признавал сложности, например, с выделением ветеранам спецоперации земли. Один сконцентрировался на достижениях и масштабных планах, другой - на актуальных вызовах и безопасности, считают авторы поста.

Президент тоже с каждым разговаривал по-разному. С Бегловым он вежливо уточнял сроки строительства и детали социальных программ, обращал внимание на нюансы, потому что столица, пусть и северная, должна быть образцом и стремиться к самодостаточности. С Дрозденко заметно активнее реагировал, одобрял инициативы и вступал в более открытый диалог. Понятно, что область обладает иными ресурсами и сталкивается с другими проблемами, поэтому требует другого качества взаимодействия с федеральным центром. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Беглов провел встречу с блокадными общественниками в День Победы.

Фото: Официальный сайт президента России