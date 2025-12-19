Беглов провел встречу с блокадными общественниками в День Победы

Губернатор поздравил ветеранов перед концертом "Ленинградская Победа".

В День Ленинградской Победы губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел встречу с представителями общественных организаций жителей блокадного Ленинграда.

Двадцать седьмого января губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с представителями общественных объединений блокадников. Встреча состоялась перед началом праздничного концерта "Ленинградская Победа" в Большом концертном зале "Октябрьский". В мероприятии также принял участие заместитель председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Николай Бондаренко. Глава города и представитель парламента поздравили ветеранский актив с памятной датой и передали поздравления и слова поддержки от Президента Российской Федерации.

Александр Беглов сообщил, что накануне на личной встрече с Президентом передал благодарность от блокадников. Губернатор отметил, что по поручению главы государства были сняты ограничения на получение знака "Жителю блокадного Ленинграда". Также было подчеркнуто, что по инициативе общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" принят городской закон, предусматривающий вручение знака всем блокадникам независимо от продолжительности их проживания в осажденном городе.

Кроме того, сообщается, что согласован проект памятника в честь всех участников Ленинградской битвы. День окончания Ленинградской битвы, девятое августа, по решению Президента России получил статус всероссийского Дня воинской славы.

Фото: пресс-служба Смольного