Петербуржцы смогут послушать аудиопрогулку "Блокада на Петроградской стороне"

Дом культуры Лурье подготовил аудиоэкскурсию ко Дню снятия блокады.

К 15-летию ДК Лурье подарил городу аудиопрогулку, посвящённую блокаде Ленинграда. Совершить путешествие в прошлое можно при регистрации на сайте, а экскурсоводом будет Телеграм-бот. На мероприятие не нужно приходить к определенному времени, ждать группу или прислушиваться к гиду, который говорит слишком тихо. На аудиопрогулке есть возможность прочувствовать боль блокадных дней наедине с собой или самыми близкими. Она поможет представить, как выглядели улицы Петроградской стороны и прикоснуться к свидетельствам военной эпохи. Каждый самостоятельно составляет образ одной из величайших трагедий XX века.

Дом культуры изучил дневники жителей Петроградской стороны при оформлении "Блокадной комнаты" на территории бывшего Левашовского хлебозавода в 2023 году. Тогда организаторы поняли, как трудно говорить на эту тему. Люди, пережившие те страшные дни, неохотно делились воспоминаниями даже с родными, но некоторые оставили следующим поколениям записки. Из них они узнали, как ленинградцы боролись за жизнь в невыносимых условиях.

Героями маршрута аудиопрогулки являются жители Петроградки, которые стали свидетелями тяжёлых событий. Участники экскурсии увидят Левашовский хлебозавод – там даже в самые тяжёлые годы войны не прекращалось производство хлеба. Они побывают у Малой Невки, откуда черпали воду, когда обледенели водопроводные трубы, посетят Печатный двор, в котором ленинградцы спасали книги во время пожара и вспомнят другие места, связанные с блокадным периодом.

Экскурсовод Софья Лурье собрала множество свидетельств о той поре. Она поделится этим с жителями и гостями города на аудиопрогулке, а "интеллигентный бот" подскажет дорогу, пришлёт аудио, фото и другие исторические материалы – необходимо просто нажать кнопку "Начать маршрут".

После регистрации на сайте Дома культуры Льва Лурье на электронную почту придёт инструкция. Она содержит важные советы, которые помогут подготовиться к прогулке, например, как одеться и что взять с собой. В письме также описано, как пользоваться телеграмм ботом. В мессенджере "Телеграм" бот пришлёт короткое описание, инструкцию, а также общую карту. Каждая точка маршрута содержит аудиозапись с авторским рассказом и исторические материалы. Фотографии имеют оригинальные подписи и ссылки на первоисточник.

Материал подготовила Мария Сорокина (молодёжная редакция Piter.TV)

Фото: Государственный мемориальный музей истории Санкт-Петербурга