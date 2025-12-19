Блокадники из 9 стран мира посетили Петербург в День Ленинградской победы

Помимо мероприятий в Санкт-Петербурге, памятные церемонии проводились в различных уголках планеты.

В честь празднования 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда в Петербург съехались представители блокадного поколения из девяти государств мира. Мероприятия, посвященные Дню Ленинградской победы, проходили не только в самом Петербурге, но и в зарубежных городах. Среди прибывших в Северную столицу оказались более 40 представителей ветеранских движений и сопровождающих их лиц из Армении, Беларуси, Германии, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдовы, Узбекистана и Эстонии. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Юлия Фролова, председатель белорусского союза блокадников Ленинграда из Витебска, рассказала о своей судьбе, связанной с трагическими страницами блокады. Ей исполнилось всего год, когда началась Великая Отечественная война. Её воспоминания связаны с суровой зимой 1941-1942 годов, тяжёлой болезнью и вынужденной эвакуации на барже, переживавшей авиаудар. Семье удалось выжить, переехав сначала под Москву, потом в Эстонию, позже обосновавшись в Белоруссии. Вернуться в Ленинград помешал неблагоприятный климат, но память о родном городе осталась навсегда.

Помимо мероприятий в Санкт-Петербурге, памятные церемонии проводились в различных уголках планеты. Важными символами являются монументы, созданные при участии Комитета по внешним связям города. Среди них — Иерусалимский памятник "Свеча памяти", армянский памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване и узбекский "Ленинградский монумент" в Парке Победы Ташкента.

В Бишкеке у памятника "Мужеству ленинградцев – благородству кыргызстанцев" прошел митинг-реквием, собравший более тысячи человек, включая школьников, студентов и военнослужащих. Глава местного объединения блокадников Марата Кутанова подчеркнул важность участия блока Ленинграда в формировании дружбы народов и выразил благодарность руководству Петербурга за поздравления с праздником.

Фото: пресс-служба Комитета по внешним связям Петербурга