У памятника Блокадному трамваю состоялась памятная акция

Во вторник, 27 января, Проспект Стачек, 114, у ворот Трамвайного парка №8 состоялась памятная акция у памятника "Блокадному трамваю". Акция организована Трамвайным парком №8 совместно с администрацией Кировского района, ветеранами и школьниками. На месте побывал корреспондент Piter.TV.

В церемонии приняли участие заместитель главы районной администрации Стелла Ларченко, директор СПб ГУП "Горэлектротранс" Денис Минкин, депутат МА ВМО СПб МО Княжево Александр Галь и ветераны труда СПБ ГУП "Горэлектротранс".

Участники возложили цветы к памятнику блокадному трамваю. Монумент выполнен в виде настоящего вагона модели МС, сохранившегося с военных времен, в память о трагических событиях и самоотверженности ленинградских транспортников.

Исторически Трамвайный парк №8 располагался близко к фронту. Во время блокады вагоны трамваев наполнялись балластом и стояли друг за другом на подъезде к городу, в непосредственной близости от линии боев (всего в километре). Парк был переоборудован под нужды армии, а линия на Стрельну оказалась отрезанной вражескими войсками. Оставшийся фрагмент путей обслуживали специализированные фронтовые трамваи, перевозившие продовольствие и снаряжение на передовую и возвращавшиеся обратно с ранеными солдатами. Пассажирские рейсы заканчивались на Нарвских воротах.

Фото и видео: Piter.TV