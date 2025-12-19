Память трамвайщиков блокадного Ленинграда почтили в Василеостровском трамвайном парке

Собравшиеся почтили память погибших героев минутой молчания.

В честь 82-летия полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады на территории Василеостровского трамвайного парка прошла церемония возложения цветов к мемориальной доске, увековечивающей подвиг ленинградских транспортников времён Великой Отечественной войны.

Начальник группы экскурсионно-выставочных программ Экспозиционно-выставочного комплекса городского электрического транспорта Павел Ялышев поведал собравшимся, что регулярное трамвайное движение в Ленинграде возобновилось весной 1942 года, сыграв важную роль в восстановлении нормальной городской жизни. Помимо перевозки пассажиров, трамваи использовались для транспортировки грузов, помогая очистить улицы от снега и льда в условиях разрушенной инфраструктуры водоснабжения и отопления, предотвращая таким образом распространение эпидемий.

Собравшиеся почтили память погибших героев минутой молчания. Затем ветераны встретились с молодежью, представителями профсоюза работников горэлектротранса и студентами учебно-технического комбината. Участники встречи говорили о важности бережного отношения к историческим событиям и передаче памяти о блокаде молодым поколениям.

Константин Шпиллер, сын военного директора трамвайного парка имени Леонова, поделившись своими воспоминаниями и рассказами из семейного архива, подчеркнул значимость блокады как важного эпизода мировой истории, подчеркнув мужество и стойкость ленинградцев, сумевших пережить тяжелые испытания.

Особое внимание он обратил на работу железнодорожников и водителей трамвая, восстанавливавших движение в тяжелейших условиях голода, бомбёжек и недостатка ресурсов.

Фото: пресс-служба ГУП "Горэлектротранс"