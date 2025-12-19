Специалисты подготовили территорию у мемориалов к годовщине полного снятия блокады Ленинграда

Особенно тщательно привели в порядок подходы ко всем важным памятным местам, включая парки и скверы.

Накануне Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Санкт-Петербурге были проведены масштабные работы по очистке территорий возле памятников, мемориалов и объектов памяти, связанных с подвигом защитников и мирных жителей блокадного города. Пресс-служба Комитета по благоустройству сообщила, что городские учреждения сегодня трудятся в усиленном режиме. Специалисты особенно тщательно привели в порядок подходы ко всем важным памятным местам, включая парки и скверы.

Так, дворники расчистили территорию вокруг монументов и аллей в таких местах, как площадь Воинской славы, парк имени генерала Селезнёва и Мациевича, Егаровский сквер, сквер на проспекте Славы рядом с домами №10 и №28, где установлены памятники 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения и маршалу Георгию Жукову.

Дополнительно приведены в порядок пространства у мемориала "Приморский", сада Анфисы и сада писателя Даниила Гранина, участка у памятника защитникам Ленинграда на улице Коммуны, мемориальные комплексы, посвящённые операции "Искра" и прорыву блокады, объекты вдоль дороги Ржевского коридора. В Колпино благоустроены сквер Героев-Ижорцев, сквер на улице Веры Слуцкой и территория парка на улице Клубной.

Особое внимание уделяется подготовке ключевых мест проведения праздничных мероприятий, куда придут жители и гости города почтить память погибших. Это такие значимые объекты, как Пискарёвское и Серафимовское кладбища, Невский проспект у дома №14 с установленной мемориальной табличкой, музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке и многие другие площадки, где пройдут торжественно-траурные акции и возложение цветов.

Фото: Telegram / Сергей Петриченко