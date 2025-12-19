Петербург отмечает 82-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда

Оборона Ленинграда — это не только пример военной стойкости, но и символ человеческой силы, гражданской ответственности и единства.

В Санкт-Петербурге почтили память жертв и героев блокады в день 82-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда. Эта дата напоминает о завершении одного из самых трагических этапов Великой Отечественной войны, который длился 900 дней и ночей.

Как отметил портал "Строительный Петербург", блокада стала временем тяжелейших испытаний для жителей осаждённого города. Тысячи людей погибли от голода, холода, бомбардировок и артиллерийских обстрелов. Несмотря на это, ленинградцы продолжали трудиться, поддерживать друг друга и сохранять веру в победу.

Оборона Ленинграда — это не только пример военной стойкости, но и символ человеческой силы, гражданской ответственности и единства. Горожане защищали свой город на фронте и в тылу, обеспечивали работу предприятий, медицинских учреждений и объектов жизнеобеспечения.

В этот день в Петербурге традиционно выражают благодарность ветеранам, защитникам города и тем, кто пережил блокаду. Их вклад в историю страны и личный подвиг остаются важной частью национальной памяти.

День снятия блокады Ленинграда: воспоминания Валерии Николаевны Беловой.

