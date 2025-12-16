Собак-поводырей и спасателей освободят от дополнительных норм в Петербурге

Комиссия по экологии поддержала изменение закона о содержании собак. От дополнительных требований планируют освободить животных, помогающих инвалидам по зрению, и собак, участвующих в аварийно-спасательных работах.

В петербургской комиссии по экологии поддержали предложение внести изменения в закон о требованиях к содержанию собак. Об этом сообщил депутат Андрей Рябоконь. От дополнительных норм планируют освободить собак-проводников для инвалидов по зрению, а также животных, которые участвуют в аварийно-спасательных операциях. Поправки затронут закон "О регулировании отдельных вопросов, связанных с установлением дополнительных требований к содержанию собак в Санкт-Петербурге".

Сам документ приняли только осенью прошлого года. Сейчас государственная жилищная комиссия анализирует практику его применения. Власти рассчитывают совместно с горожанами найти баланс между интересами владельцев собак и остальных жителей города.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина, убивший свою собаку в Первомайском, стал фигурантом уголовного дела.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)