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Первая репетиция "Алых парусов" прошла в центре Петербурга
Вчера, 22:59
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Первая репетиция "Алых парусов" прошла в центре Петербурга

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На набережных Невы собрались сотни горожан и туристов, чтобы увидеть проход судов и работу светового оборудования. Лучшие места для обзора начали занимать заранее, многие пришли семьями.

Этим вечером в центре Санкт-Петербурга состоялась первая репетиция праздника выпускников "Алые паруса". Как передаёт корреспондент "Петербургского дневника", на набережных Невы собрались сотни горожан и туристов.

Зрители начали занимать лучшие точки для обзора задолго до начала. Многие пришли целыми семьями, чтобы понаблюдать за проходом судов и работой светового оборудования. Репетиция стала важным этапом подготовки к главному празднику выпускников города.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцам напомнили о фейковых билетах на "Алые паруса". 

Фото: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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