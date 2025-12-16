Первая репетиция "Алых парусов" прошла в центре Петербурга

Этим вечером в центре Санкт-Петербурга состоялась первая репетиция праздника выпускников "Алые паруса". Как передаёт корреспондент "Петербургского дневника", на набережных Невы собрались сотни горожан и туристов.
Зрители начали занимать лучшие точки для обзора задолго до начала. Многие пришли целыми семьями, чтобы понаблюдать за проходом судов и работой светового оборудования. Репетиция стала важным этапом подготовки к главному празднику выпускников города.
Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцам напомнили о фейковых билетах на "Алые паруса".
Фото: Piter.TV
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