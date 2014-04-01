Петербуржцам напомнили о фейковых билетах на "Алые паруса"

Власти Петербурга предупредили о фальшивых билетах на "Алые паруса". Все приглашения бесплатные и именные.

Власти Петербурга предупредили горожан и туристов о возможных случаях продажи фейковых билетов на праздник выпускников "Алые паруса". Вице-губернатор Ирина Потехина на своей странице в социальных сетях сообщила, что все приглашения на мероприятие бесплатные и именные. При этом они могут быть получены исключительно через школы или колледжи. Потехина подчеркнула, что никакой продажи платных билетов не существует.

Губернатор Александр Беглов также напомнил, что в этом году "Алые паруса" состоятся 27 июня. Для регистрации участников будет использоваться цифровая информационная система, и на каждом билете будет размещён уникальный именной QR-код. Подобная мера поможет избежать подделок и обеспечить безопасность гостей праздника.

Фото: Piter.TV