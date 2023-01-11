Алые паруса и ПМЭФ вошли в топ-25 ключевых мероприятий Петербурга

В Петербурге утвердили топ-25 главных событий Единого календаря на 2026 год.

В Петербурге сформировали топ-25 мероприятий Единого календаря событий на 2026 год по итогам завершившегося приема заявок.

Прием заявок на включение событий в Единый календарь завершился 19 декабря. Календарь формируется по семи направлениям, среди которых городская жизнь, деловой и культурный туризм, спорт, фестивали и праздники. Подать заявку могли организации любого профиля без ограничения по количеству предлагаемых мероприятий.

По итогам отбора в топ-25 вошли Международный фестиваль уличных театров "Елагин парк", фестивали ледоколов, "Чудо света", "Натуральное путешествие", День молодежи, праздник выпускников "Алые паруса", Петербургский международный экономический форум, проект "Поющие мосты", выставка "Все Бенуа — всё Бенуа", Петровские ассамблеи 3.2.2., Арена марафон и другие городские события.

Полная версия Единого календаря событий на 2026 год размещена на официальном туристическом портале Visit Peterburg.

Фото: pxhere