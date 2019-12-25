Файзуллин и Беглов на ПМЭФ обсудили развитие Петербурга

С начала года в Петербурге построено более 1,1 млн м² жилья.

Министр строительства РФ Ирек Файзуллин и губернатор Александр Беглов провели встречу в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2025). В центре внимания — развитие городской инфраструктуры, программа капитального ремонта и благоустройство общественных пространств. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

На сегодняшний день в городе обновляют почти 24 тысячи многоквартирных домов. В 2025 году благоустроят 12 территорий для отдыха и спорта. Петербуржцы активно включились в выбор этих пространств — почти 295 тысяч человек приняли участие в федеральном голосовании.

С начала года в Петербурге построено более 1,1 млн м² жилья. Участники встречи отметили системный подход к развитию городской среды и подчеркнули, что инфраструктурные проекты должны сочетать комфорт, доступность и уважение к архитектурной истории города.

Фото: Минстрой РФ