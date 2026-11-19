Жителей Петербурга призвали соблюдать рекомендации экстренных служб.

Губернатор Александр Беглов в ходе прямой линии в эфире телеканала "Санкт‑Петербург" рассказал, как жителям действовать при возможной атаке беспилотных летательных аппаратов. Глава города подчеркнул, что городские власти и силовые структуры ведут масштабную работу по защите Петербурга и она приносит результаты.

При этом Беглов призвал петербуржцев сохранять бдительность, ведь в подобных ситуациях критически важно не поддаваться панике и четко следовать инструкциям. Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Санкт‑Петербургу Станислав Завирский обозначил ключевые шаги:в первую очередь нужно взять с собой документы и как можно скорее укрыться. Для этого подойдет помещение на нижнем этаже или комната без окон.

Если угроза застала человека на улице, следует покинуть открытые пространства и укрыться в здании на первом этаже. Крайне важно не приближаться к не взорвавшимся БПЛА и ни в коем случае не трогать их. На улице укрытием может стать подвал, подземный паркинг, станция метро или подземный переход.

Отдельно Беглов отметил работу Следственного комитета, который фиксирует все случаи ущерба и потерь. Губернатор акцентировал на том, что важно своевременно оформить полученные травмы и нанесенный вред здоровью. Эти данные в дальнейшем могут быть использованы для предъявления обвинений противнику.

Ранее Беглов заявил о полной готовности системы оповещения Петербурга, в том числе при атаках БПЛА.

Фото: пресс-служба Смольного