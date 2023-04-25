В городе проводится круглосуточный мониторинг угроз в воздушном пространстве.

Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов 17 ноября выступил на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при полномочном представителе Президента РФ в Северо‑Западном федеральном округе. Мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи под председательством полномочного представителя Президента в СЗФО Игоря Рудени, сообщили в Смольном.

Ключевой темой выступления стала готовность городской системы оповещения, в том числе для реагирования на угрозы, связанные с БПЛА. Беглов подчеркнул, что система находится в состоянии постоянной готовности и способна оперативно донести важную для петербуржцев информацию.

Техническая база системы включает электромеханические сирены и акустические устройства, а также механизмы трансляции экстренных сообщений через телевидение и радиостанции. Для поддержания надежности ежемесячно проходят плановые проверки, а дважды в год — комплексные испытания.

Губернатор отметил, что 9 октября в рамках штабной тренировки по гражданской обороне удалось подтвердить работоспособность системы. Охват населения в ходе тренировки превысил 88%, а при задействовании всех доступных технических и информационных каналов он достигает 100%. По итогам проверок система признана полностью готовой к выполнению своих задач.

Кроме того, между Москва и Петербург заключили Соглашение о взаимодействии при угрозе атаки БПЛА. Также в городе организован непрерывный мониторинг воздушного пространства. Для максимально широкого информирования горожан используется целый набор каналов связи.

В экстренной ситуации петербуржцы могут получить уведомления через СМС от сотовых операторов, мессенджере, специализированных каналах "ОПОВЕЩЕНИЕ населения Санкт‑Петербурга" и "РСЧС Санкт‑Петербург", а также через мобильное приложение "МЧС России". Такой многоуровневый подход позволяет донести сигнал до максимального числа людей вне зависимости от того, какими средствами связи они пользуются.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге 9 октября проверили систему оповещения населения.

Фото: Piter.TV