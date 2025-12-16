В Грозном машина влетела в депо МЧС, погибли два спасателя

Автомобиль протаранил на высокой скорости депо пожарной части в Грозном и задавил двух сотрудников МЧС, сообщил в Telegram-канале "112".

По предварительной версии, водитель не справился с управлением, после чего врезался в здание. В этот момент в депо находились дежурные спасатали. В результате аварии два человека получили смертельные травмы, еще четырех госпитализировали с травмами.

Состояние двоих пострадавших врачи оценивают как тяжелое, еще у двоих – как средней степени тяжести. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаюся.

Ранее мы сообщали, что в Химках Mercedes протаранил продуктовый магазин в коттеджном поселке. Водителя успел спасти прохожий, оказавшийся рядом в момент аварии.

Фото: Piter.tv