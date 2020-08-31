В Химках Mercedes въехал в продуктовый магазин

Водителем оказался мужчина 1992 года рождения. Он был госпитализирован, а затем отпущен домой.

В понедельник, 9 октября, в Химках произошло серьёзное ДТП с участием иномарки Mercedes, который протаранил дверь продуктового магазина в коттеджном поселке Новогорск Клаб. Видео с места событий опубликовал телеканал "360".

Как отмечают в ГУ МВД РФ по Подмосковью, авария произошла приблизительно в 6:15 утра. Иномарка протаранила здание и загорелась. Водителем оказался мужчина 1992 года рождения. Он был госпитализирован, а затем отпущен домой.

Очевидица рассказала телеканалу, что водителя спас прохожий, оказавшийся рядом в момент аварии.

Я ехала в такси на работу. <…> Машина уже врезалась и горела, пожарные были на месте. Браво мужчине, который спас водителя. <…> Водитель был очень пьян. Собеседница телеканала "360"

Ранее мы сообщили о том, что каршеринг попал в ДТП с полицейской машиной в ходе погони на Балашихе.

Фото: Pxhere