В Химках Mercedes въехал в продуктовый магазин

В понедельник, 9 октября, в Химках произошло серьёзное ДТП с участием иномарки Mercedes, который протаранил дверь продуктового магазина в коттеджном поселке Новогорск Клаб. Видео с места событий опубликовал телеканал "360".
Как отмечают в ГУ МВД РФ по Подмосковью, авария произошла приблизительно в 6:15 утра. Иномарка протаранила здание и загорелась. Водителем оказался мужчина 1992 года рождения. Он был госпитализирован, а затем отпущен домой.
Очевидица рассказала телеканалу, что водителя спас прохожий, оказавшийся рядом в момент аварии.
Я ехала в такси на работу. <…> Машина уже врезалась и горела, пожарные были на месте. Браво мужчине, который спас водителя. <…> Водитель был очень пьян.
Собеседница телеканала "360"
Ранее мы сообщили о том, что каршеринг попал в ДТП с полицейской машиной в ходе погони на Балашихе.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все