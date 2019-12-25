Каршеринг попал в ДТП с полицейской машиной в ходе погони на Балашихе

Водитель сел за руль без прав и игнорировать требования сотрудников об остановке.

На Балашихе каршеринг уходил от преследования Госавтоинспекции, но не справился с управлением и врезался в машину ГИБДД. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на очевидцев.

В результате аварии патрульное авто развернуло, а каршеринг заехал на бордюр.Водитель арендованной машины был задержан на месте, сам автомобиль не эвакуировали.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, водитель сел за руль без прав и игнорировал требования сотрудников полиции об остановке и пытался скрыться. Машину пытались остановить на Зенинском шоссе в Люберцах, но автомобилист поехал в Балашиху.

Фото: телеканал "360"