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Каршеринг попал в ДТП с полицейской машиной в ходе погони на Балашихе
Сегодня, 15:04
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Каршеринг попал в ДТП с полицейской машиной в ходе погони на Балашихе

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Водитель сел за руль без прав и игнорировать требования сотрудников об остановке.

На Балашихе каршеринг уходил от преследования  Госавтоинспекции, но не справился с управлением и врезался в машину ГИБДД. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на очевидцев. 

В результате аварии патрульное авто развернуло, а каршеринг заехал на бордюр.Водитель арендованной машины был задержан на месте, сам автомобиль не эвакуировали. 

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, водитель сел за руль без прав и игнорировал требования сотрудников полиции об остановке и пытался скрыться. Машину пытались остановить на Зенинском шоссе в Люберцах, но автомобилист поехал в Балашиху.

Фото: телеканал "360"

Теги: дтп, москва
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, ДТП,

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