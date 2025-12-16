Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Марусю с 17-летием

Вечеринка прошла в загородном доме телеведущей.

Телеведущая Ксения Бородина организовала для своей старшей дочери Маруси трогательное празднование 17-летия, поделившись семейными моментами и рассказав о необычной традиции, которую поддержали друзья именинницы. Об этом пишет "Петербург2".

10 июня Ксения опубликовала в социальных сетях подборку фотографий, на которых Маруся предстала в образе настоящей красавицы. В личном послании к дочери Бородина выразила глубокую благодарность за то, что именно Маруся появилась в её жизни, став источником радости и поддержки.

Вечеринка прошла в загородном доме телеведущей. Ровно в полночь, в компании мамы и близких подруг, Маруся задула свечи на торте. Главным сюрпризом вечера стала весёлая традиция: подруги пригласили именинницу на улицу, где устроили ей розыгрыш с "тортом в лицо". Маруся с юмором отнеслась к происходящему, лишь попросив не пачкать волосы кремом.

Как отмечает издание "7 дней", Ксения Бородина воспитывает дочь самостоятельно после развода с бизнесменом Юрием Будаговым. По словам телеведущей, бывший супруг не участвует в жизни Маруси. Сама Ксения известна тем, что активно делится моментами из личной жизни с многотысячной аудиторией в соцсетях, стараясь поддерживать с дочерью доверительные и тёплые отношения.

Ранее Бородина рассказала о неформальном общении с политиками на ПМЭФ.

Фото: Instagram* / Ксения Бородина

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