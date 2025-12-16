Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днём России

Они подчеркнули, что в объявленный Президентом Год единства народов России эта дата приобретает особое значение.

Губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский поздравили петербуржцев с Днём России. В совместном обращении они отметили, что этот праздник объединяет всех, кто гордится великой историей страны, для кого Россия — судьба, честь, дом и опора в жизни.

В объявленный Президентом Владимиром Путиным Год единства народов России праздник приобретает особое значение.

Наша многонациональная Родина складывалась на основе единых духовных ценностей. В России всегда было глубокое уважение к народам, которые на протяжении веков вошли в её состав, к их культуре и традициям. Обращение губернатора Александра Беглова и председателя Заксобрания Александра Бельского

Руководители Петербурга подчеркнули, что наши предки показали всему миру: сила России — в единстве её народа. Северная столица всегда была одним из главных центров российской государственности, науки, промышленности и культуры. Блокада Ленинграда стала символом мужества и единства миллионов людей разных национальностей, сплотившихся во имя Родины.

Сегодня Петербург — в авангарде развития страны, реализации масштабных проектов, социальных программ, сохранения культурного наследия. Вместе со всей страной город защищает Отечество и трудится во имя Победы.

Ранее Piter.TV сообщал, что мосты Петербурга окрасятся в цвета триколора в День России.

Фото: Magnific