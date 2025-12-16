Мосты Петербурга окрасятся в цвета триколора в День России

12 июня в честь государственного праздника включат праздничную подсветку Дворцового, Троицкого мостов и моста Бетанкура. Также зажгутся факелы Ростральных колонн. Губернатор Беглов назвал этот день символом единства народа.

В День России, 12 июня, Санкт-Петербург украсят праздничной подсветкой. Как сообщил губернатор Александр Беглов, Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура будут подсвечены цветами российского флага. Кроме того, вечером на фоне города зажгутся факелы Ростральных колонн.

Беглов подчеркнул, что День России — один из главных государственных праздников. Он объединяет всех жителей страны, символизирует единство народа, преемственность поколений и исторических традиций. Праздничная подсветка, по словам губернатора, подчеркнёт важность этой даты. Он также отметил, что в этом году празднование совпадает с подготовкой к выпускному балу. Будущее страны, добавил губернатор, находится в руках молодых людей, стремящихся к новым достижениям.

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Фото: Magnific