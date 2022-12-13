Украинским танцорам запретили выходить с флагом страны

Требование касалось всех участников турнира, но отказались его выполнять только украинцы.

Украинским танцорам запретили выходить с национальным флагом страны на Кубке мира по бальным танцам. Об этом сообщила участница мероприятия, которая находилась в столице Молдавии. Женщина пояснила, что организаторы в Кишиневе объяснили спортсменам, что абсолютно все участники будут представлять свои номера без государственных символов, так как национальные символы присутствующих стран вывешены в зале. Только лауреатам турнира можно будет выходить с флагами на торжественной церемонии награждения.

Все участники согласились, кроме спортсменов из Украины, но мы не можем делать исключения. У соревнования есть определенные правила, они не касаются Украины, а касаются всех стран. Петру Гозун, руководитель Федерации спортивных танцев Молдавии

Российские спортсмены вышли под флагом страны на открытии Игр в Венесуэле.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт