Бросок на последней секунде: российские ватерполистки выиграли Кубок мира

Россиянки одержали победы во всех матчах турнира.

Российская женская сборная по водному поло в обошла китайскую команду в финальном матче со счетом 18:17. Решающий бросок девушки осуществили на последних секундах. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Олимпийский комитет России.

Спортсменки не только взяли "золото" на Кубке мира в дивизионе B, но и прошли в суперфинал, который пройдет в Сиднее 22-26 июля. Отметим, что эта сборная первой из команд по игровым видам спорта выступила под флагом России с момента отстранения в 2022 году. Международная федерация плавания в начале апреля сняла санкции с российских спортсменов и разрешила выступать с флагом и гимном.

Впервые за турнир россиянкам потребовалось показать свой характер, и с этой задачей они справились. В ключевой момент роли лидеров на себя взяли Маргарита Пыстина и Екатерина Прокофьева, спровоцировавшие камбэк, а победный бросок в валидольной концовке был исполнен за секунду до сирены. Фантастическую точность и крепкие нервы продемонстрировала Дарья Савченко — 18:17. Сообщается в телеграм-канале Олимпийского комитета РФ

Ранее сообщалось, что Александр Мостовой резко раскритиковал судейство матча "Локомотив" – "Зенит".

Фото: пресс-служба Федерации водных видов спорта РФ