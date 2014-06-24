  1. Главная
Петербургские спортсмены покорили Италию на Кубке мира по спортивным танцам на колясках
Пара Максим Седаков и Галина Рыжкова взяла два "золота" в произвольной и европейской программах.

Спортсмены из Петербурга одержали победу на соревнованиях в рамках Кубка мира по спортивным танцам на колясках в Италии. Об этом сообщил 8 сентября вице-губернатор Борис Пиотровский. 

Пара Максим Седаков и Галина Рыжкова взяла два "золота" в произвольной и европейской программах. А в паре с Николаем Гапоном она победила в латиноамериканской программе. Также танцоры везут в Северную столицу еще три серебряных и пять бронзовых медалей. 

Такие красивые и энергичные на фотографиях! Неудивительно, что на паркете нашим танцорам не было равных. 

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская команда выиграла чемпионат России по сверхлегкой авиации. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online 

