Петербургские спортсмены покорили Италию на Кубке мира по спортивным танцам на колясках

Спортсмены из Петербурга одержали победу на соревнованиях в рамках Кубка мира по спортивным танцам на колясках в Италии. Об этом сообщил 8 сентября вице-губернатор Борис Пиотровский.

Пара Максим Седаков и Галина Рыжкова взяла два "золота" в произвольной и европейской программах. А в паре с Николаем Гапоном она победила в латиноамериканской программе. Также танцоры везут в Северную столицу еще три серебряных и пять бронзовых медалей.

Такие красивые и энергичные на фотографиях! Неудивительно, что на паркете нашим танцорам не было равных. Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Фото: Telegram / Пиотровский Online