Между Москвой и Петербургом назначены дополнительные поезда "Аврора"

С 1 мая по 30 сентября предложено в два раза больше мест, чем в прошлом году.

В АО "Федеральная пассажирская компания" рассказали, что летом у пассажиров появится больше возможностей путешествовать между Москвой и Петербургом. С 1 мая по 30 сентября в поездах "Аврора" предложено в два раза больше мест, чем в прошлом году.

В летние месяцы состав №749/750 курсирует ежедневно. При этом время отправления остается прежним: из города на Неве – в 22:15, из столицы – в 22:30. Прибытие в оба региона ожидается в 05:00 следующего дня.

Ранее на Piter.TV: на ПМЭФ показали "купе будущего" с сенсорными экранами. Разработка представляет собой несколько сенсорных дисплеев, объединенных в пространство, напоминающее пассажирский вагон.

Фото: пресс-служба АО "ФПК"