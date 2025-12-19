  1. Главная
"Сапсан" и "Аврора" могут начать ходить в Казань после запуска ВСМ
Сегодня, 10:55
Скоростные поезда будут перераспределены на другие направления.

После запуска первой линии высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург в 2028 году скоростные поезда "Сапсан" и "Аврора" сохранятся, но будут переведены на другие маршруты. Об этом заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин в интервью ТАСС.

С вводом в эксплуатацию первой линии ВСМ организация движения поездов "Сапсан" и "Аврора" действительно будет изменена. Они пойдут на другие загруженные линии, может быть, до Казани. Рассмотрим и другие направления.

Андрей Никитин, министр транспорта РФ

По его словам, составы продолжат работу, но на более загруженных направлениях. В качестве одного из приоритетов рассматривается маршрут до Казани.  Это решение связано с тем, что новая ВСМ, рассчитанная на движение со скоростью до 400 км/ч, возьмёт на себя основной пассажиропоток. Освободившийся парк современных поездов планируется эффективно задействовать для улучшения транспортного сообщения между другими крупными городами России, повысив скорость и комфорт поездок.

Ранее Piter.TV сообщал, что РЖД направят 120 млрд рублей на ВСМ Москва - Петербург.

Фото: пресс-служба РЖД

