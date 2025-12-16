«Нацпроектстрой» успешно протестировал технологию укладки фундамента для ВСМ Москва — Петербург

Разработанная специалистами НПС безбалластная путевая структура представляет собой многослойную конструкцию из высокопрочного бетона.

Компания "Нацпроектстрой" (НПС) объявила о завершении испытаний технологии, предназначенной для создания бетонного основания высокоскоростной магистрали (ВСМ), соединяющей Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Разработанная специалистами НПС безбалластная путевая структура представляет собой многослойную конструкцию из высокопрочного бетона. Ключевым требованием к качеству является высокая точность: отклонения по высоте фундамента не должны превышать 5 мм.

Для достижения такой точности применяется автоматизированный комплекс, состоящий из трёх машин. Эта технология позволяет укладывать фундамент со скоростью до одного метра в минуту.

Следующим этапом станет создание тестового участка на перегоне Саблино — Тосно Октябрьской железной дороги. На этом полигоне специалисты будут испытывать всю конструкцию пути в сборе под реальными нагрузками от скоростных поездов "Сапсан", чтобы оценить её надёжность и долговечность.

Ранее мы сообщили о том, что поезд для ВСМ Москва — Петербург адаптируют к экстремальным температурам.

Фото: "Нацпроектстрой"