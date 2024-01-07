РЖД направят 120 млрд рублей на ВСМ Москва - Петербург

Инвестпрограмма РЖД на 2026 год включает крупные вложения в ВСМ.

ОАО "РЖД" направит 120 млрд рублей на реализацию проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Финансирование предусмотрено инвестиционной программой компании на 2026 год.

В пресс-службе компании сообщили, что совет директоров утвердил инвестиционную программу и финансовый план РЖД на предстоящий год. Общий объем средств, запланированных на реализацию инвестиционных проектов, составит 713,6 млрд рублей.

Основная часть финансирования, в размере 531,4 млрд рублей, будет направлена на поддержание и развитие основных фондов, а также на обеспечение безопасности перевозок. Из этой суммы 288 млрд рублей предусмотрены на капитальный ремонт подвижного состава и инфраструктуры, замену и модернизацию систем автоматики, электроснабжения и связи.

Отдельной статьей расходов определены средства на закупку подвижного состава. На эти цели РЖД планируют направить более 160 млрд рублей. В рамках программы предполагается приобретение до 400 новых локомотивов и до 190 пассажирских вагонов.

Ранее мы сообщили о том, что строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург идёт по графику и без задержек.

Фото: пресс-служба АО "РЖД"