Строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург идёт по графику и без задержек

На стройке ВСМ Москва – Санкт-Петербург задействованы тысячи специалистов и техники.

Строительство первой в России высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург реализуется в соответствии с установленными графиками. Об этом сообщили по итогам еженедельного совещания под руководством заместителя председателя правительства Виталия Савельева с участием министра транспорта Андрея Никитина, данные доступны на официальном портале правительства РФ.

Проект реализуется в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система". На строительных и подготовительных работах задействованы более 11,5 тыс. специалистов и свыше 4 тыс. единиц техники. Все этапы ведутся в соответствии с графиком, что подтверждается данными комплексной системы мониторинга.

Параллельно на заводе АО "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме ведётся сборка высокоскоростного подвижного состава, предназначенного для будущей магистрали. Мониторинг выполнения работ показывает соблюдение всех сроков строительства и сборки техники.

Ранее Piter.TV сообщал, что завершён монтаж панно в вестибюле станции "Путиловская" в Петербурге.

Фото: Telegram / Телеграмма РЖД