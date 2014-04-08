Завершён монтаж панно в вестибюле станции "Путиловская"

Станцию новой линии метро планируют открыть в течение пяти лет в рамках программы развития петербургского метрополитена.

В вестибюле строящейся станции "Путиловская" Красносельско-Калининской линии метрополитена завершили монтаж масштабного художественного панно. Как сообщает пресс-служба губернатора, композиция шириной от 8 до 15 метров выполнена из сотовых алюминиевых панелей с печатью и посвящена истории Путиловского завода.

В ближайшие пять лет мы планируем открыть в общей сложности десять станций, одной из которых станет "Путиловская". Это инвестиции в комфорт горожан, в развитие транспортной инфраструктуры. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

На станции завершается облицовка фасада вестибюля, установлены четыре эскалатора и системы инженерного обеспечения. В отделке кассового зала и подземных помещений применяются сибирский гранит и амфиболит с месторождения "Приполярный". Параллельно ведется благоустройство прилегающей территории и работы по созданию пересадочного узла со станцией "Кировский завод".

В середине октября на линии были запущены два проходческих щита, которые движутся от Обводного канала к "Путиловской" и будущему терминалу ВСМ на Лиговском проспекте. Новая станция должна улучшить транспортную доступность.

Фото: Смольный