Завершён монтаж панно в вестибюле станции "Путиловская"

В вестибюле строящейся станции "Путиловская" Красносельско-Калининской линии метрополитена завершили монтаж масштабного художественного панно. Как сообщает пресс-служба губернатора, композиция шириной от 8 до 15 метров выполнена из сотовых алюминиевых панелей с печатью и посвящена истории Путиловского завода.
В ближайшие пять лет мы планируем открыть в общей сложности десять станций, одной из которых станет "Путиловская". Это инвестиции в комфорт горожан, в развитие транспортной инфраструктуры.
Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга
На станции завершается облицовка фасада вестибюля, установлены четыре эскалатора и системы инженерного обеспечения. В отделке кассового зала и подземных помещений применяются сибирский гранит и амфиболит с месторождения "Приполярный". Параллельно ведется благоустройство прилегающей территории и работы по созданию пересадочного узла со станцией "Кировский завод".
В середине октября на линии были запущены два проходческих щита, которые движутся от Обводного канала к "Путиловской" и будущему терминалу ВСМ на Лиговском проспекте. Новая станция должна улучшить транспортную доступность.
Ранее Piter.TV сообщал, что петербургский метрополитен выделит более 700 млн рублей на рельсы и запчасти.
Фото: Смольный
