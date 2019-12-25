Петербургский метрополитен выделит более 700 млн рублей на рельсы и запчасти

В 2026 году подземка продолжит реализацию капитального ремонта на наиболее перегруженных линиях.

СПб ГУП "Петербургский метрополитен" объявил тендеры на поставку рельсов и запасных частей для поездов общей стоимостью свыше 700 млн рублей. Информация появилась на портале госзакупок.

Метрополитеном запланировано проведение нескольких масштабных торгов. Фирма-победитель должна обеспечить доставку 1104 единиц рельсов длиной 25 метров марки Р50 в рамках пары аукционов. Срок исполнения заказов ограничен периодом менее 190 дней. При проведении закупки заказчик установил предпочтение продукции отечественного производства.

В 2026 году подземка продолжит реализацию капитального ремонта на наиболее перегруженных линиях. Дополнительно заменят железнодорожные пути на тех станциях, где зафиксирован повышенный уровень вибрации вследствие увеличения числа пассажиров.

Фото: Piter.TV