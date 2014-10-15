Продление фиолетовой ветки метро Петербурга проверят на коррупционные риски

Проект участка от Шуваловского проспекта до Коломяжской направили на экспертизу.

Проект планировки продления фиолетовой ветки Петербургского метрополитена от станции "Шуваловский проспект" до "Коломяжской", включая электродепо "Коломяжское", направлен на антикоррупционную экспертизу. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте правительства города.

Проверка проекта должна завершиться к 14 ноября. Согласно представленным материалам, длина нового участка составит 4,1 км. Введение станций в эксплуатацию планируется не ранее 2030 года.

Реализация проекта позволит снизить транспортную нагрузку на северные районы Петербурга, особенно в зоне Комендантского проспекта, где плотность населения и интенсивность движения общественного транспорта продолжают расти.

Фото: Piter.tv