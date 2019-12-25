На ЗСД 26 октября перекроют движение из-за ремонтных работ на Витебской развязке

В Петербурге ограничат проезд из-за технического обслуживания.

В Санкт-Петербурге 26 октября временно ограничат движение по некоторым участкам Западного скоростного диаметра.

С 23:00 26 октября до 06:00 27 октября будет закрыт въезд с Витебской развязки на ЗСД в северном направлении, а также съезд с магистрали на Витебскую развязку при движении с севера на юг.

Ограничения связаны с проведением плановых дорожных работ. Работы запланированы на ночное время, когда транспортный поток минимален. После завершения всех операций движение будет полностью восстановлено.

