  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На ЗСД 26 октября перекроют движение из-за ремонтных работ на Витебской развязке
Сегодня, 11:19
168
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

На ЗСД 26 октября перекроют движение из-за ремонтных работ на Витебской развязке

0 0

В Петербурге ограничат проезд из-за технического обслуживания.

В Санкт-Петербурге 26 октября временно ограничат движение по некоторым участкам Западного скоростного диаметра.  

С 23:00 26 октября до 06:00 27 октября будет закрыт въезд с Витебской развязки на ЗСД в северном направлении, а также съезд с магистрали на Витебскую развязку при движении с севера на юг.

Ограничения связаны с проведением плановых дорожных работ. Работы запланированы на ночное время, когда транспортный поток минимален. После завершения всех операций движение будет полностью восстановлено.

Ранее в Санкт‑Петербурге завершился ремонт улиц, ведущих к памятникам, посвящённым Великой Отечественной войне.

Фото: freepik

Теги: движение, зсд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии