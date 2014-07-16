В Санкт‑Петербурге завершился ремонт улиц, ведущих к памятникам, посвящённым Великой Отечественной войне

Работы на нескольких объектах уже завершены.

В Санкт-Петербурге в 2025 году в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" проводится масштабный ремонт дорог, ведущих к мемориалам в память о событиях Великой Отечественной войны. Работы на нескольких объектах уже завершены.

Закончился ремонт Московского проспекта — одной из ключевых транспортных артерий Санкт-Петербурга. В рамках национального проекта был обновлен двухкилометровый участок дороги от Кузнецовской улицы до Лиговского проспекта.

В ходе работ произведена замена бортового камня, выполнено фрезерование старого асфальтового покрытия и уложен новый асфальт. Также нанесена современная дорожная разметка и восстановлено нарушенное благоустройство.

Московский проспект ведет к Московскому парку Победы. Величественный вход в парк, оформленный пропилеями, открывает вид на фонтан "Венок Славы", посвященный подвигу советского народа в Великой Отечественной войне и памяти защитников Ленинграда. От фонтана берет начало аллея Героев – центральная аллея парка.

В Приморском районе завершился ремонт улицы Савушкина. Работы на 4-километровом участке от набережной Чёрной речки до Планерной улицы проводились по национальному проекту.

В рамках обновления проезжей части специалисты подрядной организации выполнили фрезерование старого асфальта, устройство выравнивающего и верхнего слоёв покрытия. Также дорожники провели ремонт люков колодцев, нанесли разметку термопластиком и установили барьерные ограждения.

Улица носит имя Героя Советского Союза Александра Петровича Савушкина, летчика-истребителя, защищавшего небо Ленинграда. За 373 боевых вылета Савушкин лично сбил 18 вражеских самолетов в 49 воздушных боях. Дорога ведет к скверу Военных летчиков с памятником Героям Советского Союза.

Всего по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" в 2025 году работы пройдут на 600 тыс. кв. м улично-дорожной сети города.

Фото: КРТИ Петербурга