Родильный дом №10 в Петербурге получил статус перинатального центра

Новый статус позволяет оказывать помощь пациенткам с акушерскими и соматическими патологиями без перевода в другие стационары.

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщил о присвоении родильному дому №10 статуса Перинатального центра №10. Новый статус даёт возможность оказывать медицинскую помощь пациенткам с различными акушерскими и соматическими патологиями в стенах учреждения, переводя в другие стационары только в особых случаях, предусмотренных городской маршрутизацией.

Как и прежде, перинатальный центр будет развивать медико-социальные проекты для определённых категорий женщин, предоставляя им лучшие возможности для ведения беременности, родов и послеродового периода. В составе центра работает женская консультация №26, где можно встать на учёт по территориальному принципу. При необходимости лечение при беременности доступно как в дневном стационаре, так и в дородовом отделении.

В Школе материнства и Центре подготовки к родам будущих родителей обучают правильно дышать, расслабляться между схватками, ухаживать за новорождённым и налаживать грудное вскармливание.

Ранее Piter.TV сообщал, что сотрудники ГАИ помогли рожавшей женщине, которая застряла в пробке на КАД Петербурга.

Фото: ВКонтакте / Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга