Воробьев: новый корпус перинатального центра в Видном откроют в 2027 году

Новый корпус перинатального центра в Видном откроют в 2027 году. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Его слова приводит телеканал "360".

Глава региона принял участие в закладке первого камня здания. В церемонии также приняли участие врачи Видновского перинатального центра. Он подчеркнул, что в этом здании работают настоящие профессионалы. Новое здание будет рассчитано на 200 мест. Это позволит увеличить мощности центра почти вдвое. В корпусе разместят отделения патологии беременности, акушерское отделение, реанимационные блоки для матерей и новорожденных.

Фото: mosreg.ru