В Госдуме предложили обнулить ипотеку для многодетных россиян

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил обнулить ипотеку для многодетных россиян. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на документ, направленный на рассмотрение.
По словам Миронова, текущая льготная ставка по ипотеке в 6% выглядит слишком большой. Он призвал снижать ставки в регионах, а в крупных городах не допускать повышения. Также Миронов отметил, что для молодых многодетных семей ставку надо обнулять и давать им беспроцентные жилищные ссуды. Он предложил списывать за рождение первого ребенка 500 тысяч рублей, а за каждого следующего сумма будет увеличиваться на 100 тысяч. Депутат добавил, что это повысит рождаемость в полтора раза.
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Фото: Piter.tv
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