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Шпрыгин оценил идею ввести кешбэк на поездки болельщиков
Сегодня, 15:31
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Шпрыгин оценил идею ввести кешбэк на поездки болельщиков

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Он подчеркнул, что депутатам стоит рассмотреть возможность приобретения билетов на ажиотажные матчи.

Основатель Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин оценил идею ввести кешбэк на поездки болельщиков. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам Шпрыгина, любые инициативы в пользу болельщиков вызывают интерес. Он подчеркнул, что депутатам стоит рассмотреть возможность приобретения билетов на ажиотажные матчи. Шпрыгин заявил, что зрителю интересны не передвижения между городами, а возможность посетить спортивное мероприятие.

Ранее мы сообщали, что на российско-грузинской границе образовалась гигантская пробка.

Фото: Piter.tv

Теги: александр шпрыгин, кэшбек, поездки, футбольные болельщики
Категории: Лента новостей, Новости России,

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