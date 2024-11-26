Основатель Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин оценил идею ввести кешбэк на поездки болельщиков. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".
По словам Шпрыгина, любые инициативы в пользу болельщиков вызывают интерес. Он подчеркнул, что депутатам стоит рассмотреть возможность приобретения билетов на ажиотажные матчи. Шпрыгин заявил, что зрителю интересны не передвижения между городами, а возможность посетить спортивное мероприятие.
Ранее мы сообщали, что на российско-грузинской границе образовалась гигантская пробка.
Фото: Piter.tv
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