Он подчеркнул, что депутатам стоит рассмотреть возможность приобретения билетов на ажиотажные матчи.

Основатель Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин оценил идею ввести кешбэк на поездки болельщиков. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам Шпрыгина, любые инициативы в пользу болельщиков вызывают интерес. Он подчеркнул, что депутатам стоит рассмотреть возможность приобретения билетов на ажиотажные матчи. Шпрыгин заявил, что зрителю интересны не передвижения между городами, а возможность посетить спортивное мероприятие.

Ранее мы сообщали, что на российско-грузинской границе образовалась гигантская пробка.

Фото: Piter.tv