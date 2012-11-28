Российские туристы массово отказываются от поездок в Турцию и Грецию из-за жары

Температура воздуха на южных курортах превышает 40 градусов, а вода прогрелась до 29.

Аномальная жара, охватившая Средиземноморье, кардинально меняет привычную картину летнего туризма. Как пишет "Турпром", температурные рекорды, когда столбики термометров стабильно превышают отметку 40 градусов, а море прогревается до 29, делают классический пляжный отдых в разгар сезона не только дискомфортным, но и опасным для здоровья. Туристические потоки переориентируются с раскалённых южных курортов на прохладные берега Балтики и скандинавские фьорды, а отельеры Турции, Греции и Италии вынуждены экстренно пересматривать ценовую политику и продлевать сезоны.

Устоявшаяся десятилетиями формула летнего отпуска — июль, море, солнце — в одночасье потеряла смысл. Климатический кризис нанёс серьёзный удар по южноевропейской туриндустрии. Смертоносный африканский купол и атмосферная блокировка создали над Средиземноморьем условия, в которых даже загорелые туристы мечтают лишь об одном: укрыться в номере под кондиционером.

Турецкие и греческие отельеры бьют тревогу: высокий сезон стремительно превращается в период убытков. Пляжи Антальи и Бодрума пустеют, а те, кто всё же рискнул приехать, выбирают бассейны с охлаждённой водой, а не море, которое напоминает парное молоко. Эксперты фиксируют тектонический сдвиг в поведении путешественников: южные курорты теряют привлекательность, платёжеспособная аудитория уходит на север, сезонность меняется на глазах, а отельеры вынуждены демпинговать, чтобы удержать оставшихся клиентов.

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