Половина петербуржцев не боится развития ИИ

Более высокий уровень дохода коррелирует с более спокойным отношением к нейросетям.

В ходе опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob, были изучены настроения рабочей силы относительно развития искусственного интеллекта. Половина опрошенных не выражает опасений по поводу прогресса ИИ, тогда как 17% респондентов испытывают беспокойство.

Мужчины проявляют большую уверенность: 60% из них равнодушны к развитию ИИ, по сравнению с 40% женщин. С возрастом уровень ИИ-фобии возрастает: среди участников моложе 35 лет опасения выражают 11%, а среди тех, кому за 45, – уже 18%.

Более высокий уровень дохода коррелирует с более спокойным отношением к ИИ. Среди тех, чей доход не превышает 100 тысяч рублей, 46% не опасаются нейросетей. В то же время, среди жителей городов с зарплатой от 150 тысяч рублей, доля уверенных достигает 60%.

Примечательно, что среди представителей ряда профессий наиболее свободных от страхов перед ИИ, выделяются пиарщики (82%), вероятно, благодаря активному использованию и пониманию возможностей и ограничений этих технологий. Следом идут разработчики (80%). На третьем месте по отсутствию опасений – главные бухгалтеры и учителя (по 73%). Меньшее число специалистов, не ощущающих страха перед эволюцией ИИ, встречается среди дизайнеров и маркетологов (51% и 52% соответственно), причем примерно каждый четвертый представитель этих профессий выразил опасения.

Основные страхи связаны с возможной потерей рабочих мест в результате автоматизации. Также респонденты обеспокоены потенциальной потерей контроля, деградацией человечества, "восстанием машин", ростом мошенничества, утечками данных, ошибками и "галлюцинациями" нейросетей, а также угасанием творчества и культуры.

Сторонники развития ИИ часто отмечают, что нейросети значительно упрощают жизнь и помогают в различных задачах. Многие убеждены, что за ИИ – будущее. Распространен и аргумент о том, что ИИ является лишь инструментом и никогда не заменит человека. Среди других доводов – повышение производительности, ускорение рабочих процессов, а также возможность контроля над ИИ и его зависимость от человека.

Ранее мы сообщили о том, что большинство петербуржцев успевают сделать все запланированные дела за рабочий день.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")