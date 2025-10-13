Алпарслан Байрактар указали на то, с чем стране помог "Турецкий поток".

Европейские страны требуют от турецких властей предоставлять им документы о происхождении поставляемого им природного газа и подтверждать, что он не является российским энергетическим ресурсом. Соответствующее заявление сделал глава местного Министерства по энергетике в республике Алпарслан Байрактар. Иностранный чиновник огласил такие сведения в эфире телеканала A Haber.

Наши европейские коллеги обращаются к нам и говорят, что хотят получать через Турцию газ, отличный от российского. Даже если происхождение газа неизвестно, он должен быть оформлен на законных основаниях, а мы, Турция, обязаны предоставить европейским странам документы, подтверждающие, какой стране он принадлежит. Алпарслан Байрактар, глава Минэнерго США

Эксперт пояснил, что в настоящее время Анкара готова экспортировать в год странам порядка 70-80 миллиардов кубометров природного газа, поступающего в республику по разным маршрутам. Чиновник обратил внимание общественности на значимость работы трубопровода "Турецкий поток". Алпарслан Байрактар уточнил, что если бы проект не был реализован, то для страны существовала бы проблема обеспечения энергетическими ресурсами.

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