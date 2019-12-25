В Госдуме рассказали о необходимости ужесточения закона "О гражданстве".

Председатель партии "Справедливая Россия" внесет на рассмотрение Государственной думы законопроект о расширении списка оснований для лишения приобретенного гражданства страны. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" делал председатель партии "Справедливая Россия", депутат Государственный думы Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты предлагает внести правки в федеральный закон "О гражданстве". Там будет расширен перечень преступлений, за которые человека можно лишить приобретенного гражданства. Законодательная инициатива предполагает лишение гражданства за совершение всех уголовных преступлений, приготовления к преступлению или покушение на него.

Сегодня это можно сделать за преступления против основ конституционного строя, безопасности государства, жизни, половой неприкосновенности, за оборот наркотиков, но необходимо расширить этот список. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

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Фото: Piter.tv