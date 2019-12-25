Миронов предложил ограничить премии руководства компаний при долгах по зарплате

В Госдуме считают, что ответственные лица для начала должны рассчитаться с сотрудниками.

В Москве предложили ограничить выплату дополнительных премий руководству организаций при наличии просроченной задолженности по заработной плате перед работниками более одного месяца. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" делал председатель партии "Справедливая Россия", депутат Государственный думы Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты заметил, что такая инициатива

Предлагаю запретить выплачивать премии, единовременные поощрительные выплаты и стимулирующие вознаграждения руководителю организации, его заместителям, главбуху и другим топ-менеджерам.... Сергей Миронов, депутат ГД РФ

В законопроекте говорится об изменениях для Трудового кодекса. Авторы инициативы надеются, что ограничение к руководству компаний будет действовать до полного погашения задолженности перед сотрудниками. При этом оно не затронет должностные оклады, компенсационные и стимулирующие выплаты, право на которые возникло до появления долга или которые прямо предусмотрены трудовыми и коллективными соглашениями, нормативными актами.

Миронов предложил проводить продуктовые распродажи для семей.

Фото: Piter.tv